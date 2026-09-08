Alisson rischia? Possibile novità in attacco dopo la prova opaca di San Siro

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Napoli-Arsenal, Alisson rischia il posto: Lang insidia il brasiliano dopo gli errori di San Siro

La prestazione opaca rimediata contro l'Inter rischia di costare cara ad Alisson in vista della notte di gala al Maradona. Come riportato nell'edizione odierna de La Repubblica, l'esterno brasiliano paga a caro prezzo le incertezze e un atteggiamento giudicato troppo presuntuoso nel big match di San Siro, finendo inevitabilmente sotto esame da parte di Massimiliano Allegri.

Il ballottaggio con Noa Lang per la Champions League

In vista dell'imminente e decisivo debutto europeo contro l'Arsenal, le gerarchie del tridente d'attacco tornano dunque in discussione. Noa Lang ha riaperto con forza il ballottaggio per una maglia da titolare a sinistra: l'olandese garantisce maggiore concretezza e la disciplina tattica necessaria per affrontare i campioni d'Inghilterra, insidiando da vicino il compagno di reparto per un posto dal primo minuto nella formazione azzurra.