Allegri studia un modulo alternativo per il campionato: ne beneficerebbe Favasuli

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Massimiliano Allegri pensa al passaggio al 3-4-2-1 (non contro l'Arsenal), con Di Lorenzo braccetto e Favasuli titolare a tutta fascia.

La difesa del Napoli fa acqua da tutte le parti, con cinque gol subiti nelle ultime due partite. Ma contro l'Arsenal in Champions League Massimiliano Allegri non sembra intenzionato a cambiare qualcosa: si va verso la conferma della linea con Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e uno tra Spinazzola e Olivera. Ma in futuro, secondo Il Mattino, qualcosa nel reparto arretrato potrebbe cambiare.

In futuro cambio modulo per Allegri?

Con Beukema non ancora pronto, Buongiorno indisponibile almeno fino a dicembre e Marianucci fermo, Allegri sta valutando anche una soluzione con Di Lorenzo braccetto e Favasuli quinto a destra. Non dovrebbe però essere questo il momento per provarla: contro l'Arsenal, considerando la forza dell'attacco inglese, il Napoli dovrebbe evitare esperimenti e affidarsi alle certezze disponibili.