Aritmia McTominay, Il Roma: possibile che torni a fine ottobre
Scott McTominay affronta oggi a Londra l'intervento programmato per risolvere il lieve e benigno problema di fibrillazione cardiaca riscontrato nei controlli medici. Come riferisce Il Roma, l'operazione rappresenterà il primo passaggio verso il completo recupero del centrocampista del Napoli e il successivo ritorno all'attività agonistica. Soltanto l'esito della procedura e i controlli effettuati nelle settimane successive potranno però fornire indicazioni più precise sulla data del rientro.
McTominay, due settimane di riposo dopo l'intervento
Secondo Il Roma, nelle prime due settimane McTominay dovrà osservare un periodo di riposo, prima di poter iniziare gradualmente il lavoro senza contatti. Il quotidiano prova anche a ipotizzare una possibile finestra per il ritorno in campo: "Raccogliendo un po' di informazioni e interpretando le parole dei protagonisti, è possibile che a McTominay serviranno un paio di settimane oltre il 10 ottobre, quando il Napoli affronterà il Frosinone al Maradona". L'ipotesi, dunque, porta verso la seconda metà di ottobre, fermo restando che saranno i controlli medici a scandire le tappe del recupero.
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