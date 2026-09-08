Formazione Napoli, Allegri pensa a diversi cambi: rischia un big dell'attacco

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Napoli, Allegri medita tre cambi per l'Arsenal: De Bruyne, Olivera e Lang insidiano i titolari

La vigilia del debutto europeo contro l'Arsenal impone riflessioni profonde in casa Napoli dopo il doppio passaggio a vuoto rimediato contro Como e Inter. Secondo quanto riportato da La Repubblica, Massimiliano Allegri è pronto a lanciare un segnale forte al gruppo attraverso scelte di formazione drastiche, a partire dall'attacco. Alisson Santos è infatti in forte ballottaggio con Noa Lang per occupare la corsia mancina del tridente: una bocciatura potenziale che suona come un richiamo incisivo da parte del tecnico livornese, rimasto deluso dalla scarsa concretezza e dagli errori di presunzione commessi dal brasiliano a San Siro.

Rotazioni in difesa e sulla trequarti: KDB pronto dal primo minuto

I dubbi dell'allenatore azzurro non riguardano soltanto la linea d'attacco, ma si estendono all'intero scacchiere tattico nell'ottica di garantire maggiore solidità ed esperienza internazionale. Sulla trequarti Kevin De Bruyne insidia da vicino la conferma di Antonio Vergara, mentre sulla corsia difensiva sinistra Mathias Olivera si candida con forza per soffiare il posto a Leonardo Spinazzola. Cambiamenti strategici pensati per cancellare l'amarezza dei due ko consecutivi e offrire una risposta d'autorità al pubblico del Maradona nella notte più importante.