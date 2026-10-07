Alisson Santos, il rientro non è vicino: il punto sul brasiliano

Il punto sulla situazione degli infortunati in casa Napoli, con particolare attenzione ad Alisson Santos. L'attaccante brasiliano è fermo dallo scorso 7 settembre e, secondo il quotidiano, potrà tornare a disposizione soltanto verso la fine del mese. Ne scrive il Mattino. L'emergenza si è aggravata negli ultimi giorni con gli stop di Favasuli e Vergara, che hanno allungato ulteriormente la lista degli indisponibili. Ai box anche Mathias Olivera, rientrato anticipatamente dal ritiro dell'Uruguay dopo aver riportato in allenamento una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro.

Napoli, il punto sugli infortunati: le condizioni di Alisson Santos, Anguissa e Olivera

Resta invece da monitorare Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunese ha superato dal punto di vista clinico i problemi accusati dopo la partita di Firenze, ma lo staff del Napoli valuterà con attenzione le sue condizioni prima di stabilire quando potrà tornare in campo.