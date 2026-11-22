McTominay trascina il Napoli, pioggia di 7,5 ed 8: "Ha il fuoco dentro"

Lo scozzese decide Napoli-Torino con il gol del 73' e raccoglie il consenso unanime della stampa, che lo indica come insostituibile.

Com'è stata valutata la prestazione di Scott McTominay in Napoli-Torino? I quotidiani in edicola gli assegnano voti altissimi: 8 da Gazzetta dello Sport e Tuttosport, 7,5 da Il Mattino, Repubblica, Corriere dello Sport e Corriere della Sera. Per la Gazzetta "l'uragano Scott tiene vivo il Napoli da solo e alla fine vince la sfida a distanza con Perri", con "fisicità, qualità e leadership: insostituibile". Tuttosport scrive che "semina il panico", impegnando a più riprese il portiere granata, che capitola nella ripresa con il gol che fa esplodere il Maradona.

Il Mattino: "il gol che caccia via streghe, fantasmi e tutta la galleria degli orrori"

Il Mattino racconta che McTominay "centra l'angolino" dopo una serie di errori sotto porta davanti a Perri, con un gol che cancella dubbi e fantasmi: sono quattro i gol segnati al Torino in tre partite. Il centrocampista riesce a trovare spazio nel duello con Bragança, sfiora ancora la rete al quarto d'ora con inserimenti non assorbiti dalla difesa avversaria e, scrive il quotidiano, con Coco incaricato di fermarlo è chiaro che "quando parte è difficile da fermare".

Corriere dello Sport: nessun centrocampista come lui nei top-cinque campionati

Per il Corriere dello Sport "ha il fuoco dentro e si nota": tre tiri nei primi sedici minuti, sette in totale con tre in porta e il gol decisivo, il quarto al Torino, sua "vittima preferita" in Serie A come l'Inter. Il giocatore mostra inoltre un "carisma da leader" e una statistica che lo rende fiero: 25 gol dal 2024-25, nessun centrocampista come lui nei top-cinque campionati europei.