La profezia di Allegri in panchina: "Vedrai Scott, se giochiamo così facciamo gol"

Il Mattino svela le frasi pronunciate dal tecnico azzurro poco prima del gol: dal "ci manca il sorriso" alla promessa fatta direttamente allo scozzese.

Napoli-Torino 1-0: gli azzurri vincono grazie al gol di Scott McTominay nella ripresa e Allegri porta a casa i tre punti "di corto muso". Oggi Il Mattino svela un dettaglio interessante sul tecnico livornese: dalla panchina sarebbe riuscito in qualche modo a prevedere il gol, con alcune frasi pronunciate poco prima che lo scozzese sbloccasse il risultato.

"Se non sorridete non facciamo gol: questo è il segreto!": poi la frase a McTominay

Secondo il quotidiano, qualche istante prima Allegri aveva detto "ci manca il sorriso" e "se non sorridete non facciamo gol: questo è il segreto!". Poi, rivolgendosi proprio a McTominay, ha aggiunto: "vedrai Scott che se giochiamo così facciamo gol".

Parole profetiche

Parole "profetiche", perché poco dopo Noa Lang serve lo scozzese, che lascia partire il tiro con cui batte Perri e porta il Napoli in vantaggio. Una vittoria fondamentale degli azzurri che si rilanciano in classifica e tornano alla vittoria dopo quasi un mese. Unica nota negativa l'infortunio di Antonio Vergara nei primi minuti.