McTominay è l'uomo della svolta: Gazzetta lo incorona! Il messaggio ad Allegri

Napoli, la Gazzetta esalta McTominay dopo il Torino: sesto gol stagionale e ruolo decisivo. Allegri cerca continuità.

La vittoria contro il Torino rappresenta un segnale di ripresa per il Napoli, ma adesso Massimiliano Allegri è chiamato a dare continuità ai risultati. Come sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il successo non dovrà restare un episodio isolato in una stagione finora caratterizzata da un rendimento altalenante. Gli azzurri hanno ritrovato compattezza e determinazione, pur senza offrire una prestazione particolarmente spettacolare.

Napoli, McTominay trascina gli azzurri: sesto gol stagionale e la Gazzetta lo incorona

Il simbolo della voglia di reagire del Napoli è Scott McTominay, autore del suo sesto gol stagionale dopo numerosi tentativi respinti da Perri. La Gazzetta dello Sport esalta la perseveranza dello scozzese: “Al settimo tentativo, nello specchio o fuori, lo scozzese diventa l’amico che ti prende per mano e ti guida nelle difficoltà”. Una rete che conferma la centralità del centrocampista, sul quale la squadra si è appoggiata a lungo per conquistare tre punti preziosi.