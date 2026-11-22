Allegri-ADL, il retroscena: chiacchierata di un'ora a pranzo prima del match

Il Mattino racconta che il rapporto tra tecnico e presidente è molto più solido di quanto appaia: i due hanno trascorso molto tempo insieme

Il Napoli batte 1-0 il Torino e torna a macinare punti in classifica. Nel pre-partita di ieri sera non è passato inosservato il pugnetto tra De Laurentiis e Allegri nel tunnel dello stadio Maradona, segno che la panchina azzurra gode di piena fiducia da parte della società. C'è però un retroscena inedito, raccontato oggi da Il Mattino, che riguarda proprio il rapporto tra i due: il gesto di ieri sera non è stato un caso isolato.

Pranzo in ritiro all'Hotel Gli Dei di Pozzuoli: "Una cosa inedita"

Secondo il quotidiano, i due hanno trascorso molto tempo insieme fin dall'ora di pranzo, e quel saluto davanti alle telecamere è stato solo l'epilogo di una giornata caratterizzata dalla sintonia tra presidente e allenatore. Il Mattino racconta infatti di una lunga chiacchierata a tavola, durata un'ora, durante il pranzo in ritiro all'Hotel Gli Dei di Pozzuoli: "una cosa inedita", scrive il giornale.

L'abbraccio dopo la vittoria: la prova che il presidente si fida dell'allenatore

ADL e Allegri, prosegue Il Mattino, si sarebbero poi incontrati di nuovo a fine partita per un abbraccio dopo la vittoria. Una scena che, nella lettura del quotidiano, conferma che il presidente si fida dell'allenatore.