De Bruyne divide la stampa, dal 7 al 5,5: giudizi contrastanti sui quotidiani

Il belga, entrato per l'infortunio di Vergara, divide la stampa: promosso da Tuttosport (7) e Corriere dello Sport, bocciato dal Mattino (5,5)

Com'è stata valutata la prestazione di Kevin De Bruyne in Napoli-Torino? I quotidiani si dividono: 7 da Tuttosport, 6,5 da Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Corriere della Sera, 6 da Repubblica, 5,5 da Il Mattino. Per la Gazzetta "non fa niente di straordinario, però anche le piccole cose le fa meglio degli altri, e con una qualità superiore". Il Corriere dello Sport scrive che "si prepara per l'Etihad nel migliore dei modi: disegnando calcio per tutti", aggiungendo che qualche assist "avrebbe meritato miglior sorte".

Tuttosport: "In campo un po' a freddo"

Per Tuttosport, che gli dà 7, il belga è entrato "un po' a freddo", ma "quando si ha classe non serve chissà quanto per farsi trovare pronti". La sua occasione più nitida arriva al 37' del primo tempo, quando "va a botta sicura ma trova Coco".

Il Mattino, la nota stonata

Il Mattino è il più severo: De Bruyne "entra e sembra quasi che stia facendo un favore", tocca pochi palloni e li sbaglia, gioca da seconda punta mentre Allegri lo richiama a fare il 10 alle spalle di Hojlund. Il dialogo non va come vuole il tecnico e allora si cambia: De Bruyne in mediana e McTominay sotto Hojlund. Sbatte due volte sui centrali del Toro "in conclusioni da trasformare per un calciatore del suo livello". Sale nella ripresa, ma resta "distante anni luce" da quello visto con il Belgio.