Vergara va ko dopo un allungo, scoppia in lacrime e crolla in panchina

Contro il Torino di Abate l'ennesimo problema fisico colpisce un azzurro: Il Corriere della Sera racconta lo stop del giovane esterno, costretto ad uscire

Ennesima beffa per il Napoli: contro il Torino di Ignazio Abate arriva un altro problema fisico per un calciatore azzurro, questa volta Antonio Vergara. Come racconta il Corriere della Sera, Allegri sconta la "maledizione infortuni": per i tanti stop il tecnico inventa un'ennesima versione del Napoli, con Vergara dietro Hojlund, e ne ha già sette in infermeria. A dieci minuti dal fischio d'inizio deve rinunciare anche a lui, che "da solo fa un balzo strano e si mette le mani al viso". Il dolore, scrive il quotidiano, è talmente forte che l'esterno azzurro scoppia in lacrime.

Allegri in conferenza: "Vergara? Sicuramente s'è fatto male"

Dopo la partita, in sala stampa al Maradona, Allegri ha commentato così l'infortunio: "Vergara? Sicuramente s'è fatto male, mi spiace molto perché era abbattuto e lo perderemo per un po'. Quest'anno ha responsabilità diverse, un dispendio di energie più alto e certe volte gli stop arrivano anche per questi motivi".

Presumibile problema al flessore: Vergara lascia il campo al 12'

Il centrocampista del Napoli si è fermato in avvio di primo tempo per quello che sembra un problema al flessore: nelle prossime ore se ne saprà di più sulle sue condizioni. Allegri è stato costretto al cambio forzato, con Vergara che è uscito in lacrime al minuto 12 per lasciare il posto a Kevin De Bruyne. Intanto il tecnico azzurro trema per quello che potrebbe essere l'ennesimo intoppo della sua avventura sulla panchina del Napoli.