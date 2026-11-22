"Lo fischiano? E lui sale in cattedra!", pioggia di 7 per Lang premiato dai quotidiani

L'olandese, entrato ancora una volta tra i fischi, regala l'assist decisivo a McTominay e raccoglie voti altissimi: per la stampa è il simbolo del riscatto

Com'è stata valutata la prestazione di Noa Lang in Napoli-Torino? Il giudizio è unanime: 7 da Gazzetta dello Sport, Il Mattino, Repubblica, Corriere dello Sport e Corriere della Sera, 7,5 da Tuttosport. Per la Gazzetta "lo stadio fischia? E lui sale in cattedra": strappa palla ad Aboukhlal, serve McTominay per l'1-0, sfiora il raddoppio ed è "decisivo".

Il Mattino: "I fischi gli hanno fatto scattare la scossa"

Il Mattino scrive che i fischi del Maradona gli hanno fatto bene e gli hanno fatto "scattare la scossa": Lang deve stringere anche la linea difensiva su Aboukhlal, al quale "recupera con determinazione e grinta il pallone" che poi trasforma, con l'esterno, nell'azione del gol dell'1-0. Sbaglia invece "il gol della gioia" al 94'.

Corriere dello Sport: "Entra tra i fischi, ma ha un grande impatto"

Per il Corriere dello Sport l'olandese "rincorre e ruba palla ad Aboukhlal, riparte e d'esterno serve Scott", ed è decisivo per la seconda partita di fila dopo la Lazio. Tuttosport, che gli dà 7,5, parla di un giocatore che entra tra i fischi dei suoi tifosi "e fa di tutto per dimostrare di non meritarli": ci riesce, "non tanto per la conclusione al 20', ma per come strappa un pallone ad Aboukhlal prima di servirlo a McTominay".