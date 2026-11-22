De Bruyne e Hojlund brillano in Nazionale ma faticano con Allegri: Gazzetta svela il malumore del belga

De Bruyne e Hojlund: malumore del belga e pochi gol del danese rispetto alla Nazionale.

Il rendimento di Kevin De Bruyne e Rasmus Hojlund continua a far discutere in casa Napoli. I due calciatori, protagonisti con le rispettive Nazionali, faticano a essere altrettanto decisivi nella squadra di Massimiliano Allegri. Come evidenzia l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la differenza di rendimento alimenta interrogativi sull'utilizzo dei due giocatori e sulla capacità del Napoli di valorizzarne le qualità.

De Bruyne, malumore e convivenza da gestire. Hojlund fatica sotto porta

Il quotidiano si sofferma sul malcontento di De Bruyne, entrato contro il Torino dopo 13 minuti per l'infortunio di Vergara: “Il mal di pancia (non fisico) è noto, per il momento è qui e deve farselo passare”. Il quotidiano invita entrambe le parti al buonsenso per proseguire la convivenza. Diverso il problema di Hojlund, autore di tre gol in campionato contro i sei realizzati in meno di due mesi con la Danimarca: “Il danese lavora tanto lontano dalla porta, sui lanci inscena scampoli di lotta libera con i difensori, però poi i meriti svaniscono quando si tratta di concludere”.