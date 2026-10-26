Nuovo stop per Badiashile: ansia per i tempi di recupero

Nuovo stop per Badiashile: ansia per i tempi di recuperoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 10:20Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Non c'è pace per la difesa del Napoli, costretta a fare i conti con l'ennesimo infortunio.

Non c'è pace per la difesa del Napoli, costretta a fare i conti con l'ennesimo infortunio. Come riferisce Il Mattino, questa volta a fermarsi è Benoit Badiashile, reduce da un'ottima prestazione contro la Roma. Il centrale francese è nuovamente alle prese con un problema muscolare che desta particolare preoccupazione nell'ambiente azzurro.

Emergenza senza fine in difesa: si ferma anche Badiashile, preoccupa il nuovo problema muscolare

A preoccupare è soprattutto la zona interessata dall'infortunio: si tratta infatti dello stesso muscolo che ha condizionato ripetutamente il giocatore negli ultimi cinque anni. Una ricaduta che riaccende inevitabilmente i timori sulle sue condizioni fisiche. Nelle prossime ore Badiashile si sottoporrà agli esami strumentali presso la clinica Pineta Grande, necessari per chiarire l'entità dell'infortunio e stabilire i tempi di recupero.