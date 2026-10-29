Il blocco basso della discordia, Il Roma: "Esiste, non è un'invezione giornalistica"

Il Roma torna sul dibattito relativo al blocco basso e contesta chi considera le critiche all'atteggiamento tattico del Napoli un'invenzione giornalistica.

Il modo di difendere del Napoli di Massimiliano Allegri continua a dividere. Nell'analisi de Il Roma si affronta proprio uno dei temi più discussi delle ultime settimane: "Il nuovo pomo della discordia tra gli opinionisti azzurri è il blocco basso di Massimiliano Allegri. Esiste o è tutta una invenzione dei giornalisti incompetenti? Per qualcuno più la seconda della prima". A sostegno di questa interpretazione viene citata anche una recente sfida tra Barcellona e Real Madrid, nella quale sarebbe stata individuata una filosofia tattica simile a quella dell'allenatore del Napoli.

Il Roma: "Quello era il blocco quasi medio"

L'analisi del quotidiano, però, contesta nettamente questo paragone: "Si sarebbe visto, nella vittoria dei blancos, una filosofia tattica molto allegriana: quella del blocco basso. Per l'appunto. Ma non è vero: là la difesa era ai limiti dell'area di rigore e c'era la chiusura di tutte le linee di passaggio. Quello era il blocco (quasi) medio". Una distinzione tattica con cui Il Roma ribadisce dunque l'esistenza del problema evidenziato nel Napoli di Allegri, respingendo la tesi secondo cui il tema del blocco basso sarebbe soltanto una costruzione degli opinionisti.