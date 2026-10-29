Il gesto che Hojlund ha fatto a Di Lorenzo dopo il gol
C'è una curiosità che emerge dalla vittoria del Napoli contro il Monza: il feeling tra Giovanni Di Lorenzo e Rasmus Hojlund. Il capitano azzurro ha servito in totale due assist al centravanti danese, riproponendo un'intesa già vista a Milano contro l'Inter. Una combinazione che si conferma efficace e che racconta la capacità dei due di trovarsi nei momenti decisivi della partita.
Hojlund imita Di Lorenzo: il riferimento a Milano
Dopo aver ricevuto l'assist di Di Lorenzo, Hojlund ha mimato con le dita il numero due, un gesto che sembra richiamare proprio la precedente giocata contro l'Inter. Un modo per sottolineare la continuità di un'intesa che sta diventando sempre più importante per il Napoli. Due assist del capitano, due occasioni sfruttate dal danese e un collegamento tra la sfida di Milano e quella contro il Monza che non è passato inosservato.
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