Varela costato 2mln, Corbo: "ADL non avrebbe mai detto no a un colpo così"
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Antonio Corbo su Repubblica evidenzia la scelta vincente del Monza di puntare per due milioni sul giovanissimo Varela ieri in gol contro il Napoli e seguito proprio dagli azzurri per il mercato di gennaio.
"Alla nona partita ha per un po’ conservato i vecchi difetti. Il primo e più grave su Gustavo Varela, costato due milioni. Prima punta di agilità e sfacciata intraprendenza. Basta per ribadire la povertà di idee e informazioni in una estate da dimenticare. Anche nel giorno di più acuta avarizia Aurelio De Laurentiis non avrebbe mai bocciato un affare come Varela se solo gli fosse stato proposto. Facile pensare che il Napoli non solo fugge dal mercato ma non sa come spendere al mercato neanche gli spiccioli. Ma questa è un’altra storia".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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