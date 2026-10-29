Fedele elogia Lang: "Cresce di partita in partita! Ma ci sono due note negative"

Enrico Fedele analizza le prestazioni dei singoli dopo Monza-Napoli: critiche alla difesa, ma promuove Anguissa, Hojlund e soprattutto la crescita di Lang.

Nel suo editoriale su Il Roma, Enrico Fedele si è soffermato anche sulle prestazioni individuali degli azzurri nel 4-1 contro il Monza. Il giudizio più severo riguarda il reparto arretrato: "Rrahmani è apparso fuori forma, Rafa Marin ha faticato a contenere la vivacità di Varela, ma si è riscattato con il bel gol di testa, e Di Lorenzo è andato spesso in affanno in fase di copertura". Secondo l'ex dirigente, nella prima parte della gara l'aggressività del Monza è riuscita a mettere in evidenza alcune fragilità difensive del Napoli.

Fedele: "Lang cresce di partita in partita"

Di segno opposto i giudizi sui protagonisti offensivi e su Frank Anguissa: "Si è rivisto un Anguissa combattivo, capace di recuperare palloni e imporsi fisicamente come ai tempi migliori. Hojlund è partito con la quarta, ritrovando la via del gol e sfiorando anche il raddoppio". La copertina, però, è tutta per Noa Lang: "Ma la nota più lieta, a mio avviso, è Lang: sulla fascia sinistra l'esterno sta crescendo di partita in partita, mostrando intraprendenza, qualità e una personalità sempre più convincente".