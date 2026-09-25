Allegri approfitta della sosta per ritrovare tre giocatori al top: i nomi

Fermarsi non è un’opzione per il Napoli. La pausa per le Nazionali rappresenta però un’occasione importante per Massimiliano Allegri, che può sfruttare questi giorni per recuperare alcuni giocatori in vista del prossimo tour de force. Gli azzurri dovranno cambiare passo e iniziare a muovere la classifica anche in Champions League, motivo per cui sarà necessario l’apporto dell’intera rosa. Ieri è rientrato Scott McTominay, mentre lo staff tecnico punta a riportare nella migliore condizione possibile anche chi, finora, ha avuto meno spazio. Tra questi ci sono Sam Beukema e Badiashile, chiamati a ritagliarsi un ruolo più importante nella stagione.

Neres e le amichevoli per ritrovare la condizione

Particolare attenzione anche a David Neres, tra i giocatori maggiormente monitorati in questa fase. Il brasiliano ha bisogno di accumulare minuti e ritrovare brillantezza dopo un avvio di stagione condizionato dal poco impiego. Dalla prossima settimana potrebbe avere l’opportunità di lavorare sul campo attraverso due amichevoli che il Napoli sta cercando di organizzare proprio con l’obiettivo di rimettere in condizione i giocatori meno utilizzati. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.