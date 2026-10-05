Allegri, arriva il primo grande test: spunta la richiesta di ADL

La maxi-sosta sta per terminare e il Napoli entra in una fase decisiva della stagione. Dal Frosinone inizierà un ciclo serrato tra Serie A e Champions.

La lunga pausa sta per finire e per il Napoli di Massimiliano Allegri comincia adesso un banco di prova particolarmente significativo. Come sottolinea Repubblica, finora la squadra ha mostrato soltanto a sprazzi il proprio potenziale, alternando momenti convincenti a prestazioni meno brillanti. Un rendimento che non può ancora soddisfare una formazione reduce da un primo e un secondo posto nelle ultime due stagioni. Allegri avrà il compito di trovare maggiore continuità, sfruttando anche queste settimane per migliorare condizione ed equilibri di una rosa costruita per competere su più fronti.

Dal Frosinone parte il vero esame per il Napoli

La sfida contro il Frosinone aprirà un periodo particolarmente intenso, con impegni ravvicinati tra Serie A e Champions League che imporranno ad Allegri una gestione attenta di uomini, energie e rotazioni. Il progetto avviato in estate insieme ad Aurelio De Laurentiis, con un contratto triennale, nasce con l'ambizione di riportare stabilmente il Napoli ai vertici, ma per costruire un nuovo ciclo serviranno soprattutto risultati. La ripresa dopo la sosta rappresenta quindi l'occasione per trasformare i lampi mostrati finora in un rendimento costante: gli azzurri hanno ancora tempo per cambiare marcia, ma il momento per accelerare è arrivato.