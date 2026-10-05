Caso Malagò, i giuristi FIGC: "Tesseramento non essenziale, elezione non ribaltabile"

Cinque giuristi interpellati dalla FIGC sostengono la posizione di Giovanni Malagò alla vigilia della riunione del CONI.

Nuovo capitolo nella vicenda che riguarda Giovanni Malagò e il possibile commissariamento della FIGC. Secondo quanto riferisce ANSA, i cinque giuristi interpellati dalla Federcalcio - Sabino Cassese, Bernardo Giorgio Mattarella, Antonio Nuzzo, Saverio Ruperto e Pietro Sirena - ritengono che il tesseramento non rappresenti un requisito essenziale per candidarsi alla presidenza federale e che la sua mancanza non costituisca una "grave violazione" tale da giustificare il commissariamento. Ruperto sostiene inoltre che l'elezione di Malagò non possa ormai essere ribaltata, essendo trascorsi i termini previsti per contestarne l'ammissione alla candidatura.

I pareri del CONI sostengono una tesi diversa

Opposta la posizione dei quattro giuristi consultati dal CONI — Franco Gaetano Scoca, Luigi Medugno, Massimo Coccia e Alberto Angeletti — secondo i quali il tesseramento costituiva invece un requisito essenziale e l'elezione di un candidato non tesserato sarebbe invalida. Nei loro pareri, tuttavia, il commissariamento non viene indicato come conseguenza automatica: la valutazione sulla gravità della violazione viene rimessa agli organi del CONI. La decisione è attesa martedì 6 ottobre, quando si riuniranno prima la Giunta e successivamente il Consiglio Nazionale.