Vergara si prepara al debutto dal 1' in Nazionale: perché Mancini vuole puntarci

Roberto Mancini punta su Antonio Vergara per la sfida contro la Turchia. Il talento del Napoli partirà titolare sulla fascia destra del tridente offensivo.

Serata speciale in arrivo per Antonio Vergara. Il calciatore del Napoli sarà titolare con l'Italia nella sfida contro la Turchia, schierato da Roberto Mancini sulla destra del tridente offensivo insieme a Scamacca, riferimento centrale, e Cambiaghi sulla corsia opposta. Come scrive il Corriere dello Sport, il ct ha deciso di premiare l'impatto avuto dall'azzurro nell'ultima mezz'ora contro la Francia a Parigi, giudicato meritevole di una conferma. Per Vergara sarà soprattutto una prima volta importante: non aveva mai iniziato una partita da titolare con la Nazionale maggiore.

Mancini cambia l'Italia: Romano ancora dal 1'

Vergara non sarà l'unica novità nell'undici scelto per affrontare la Turchia. A centrocampo dovrebbe essere confermato dal primo minuto Romano, affiancato da Doumbia e Barella. Davanti a Donnarumma, invece, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Kayode, Mancini al posto di Scalvini, Bastoni e Ruggeri, con quest'ultimo pronto a prendere il posto di Calafiori.