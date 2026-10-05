"Recupera e parte dal 1’": Allegri ritrova subito un titolare per il Frosinone

Alex Meret si avvicina al ritorno: sarà pronto per il Frosinone

Alex Meret si avvicina al ritorno. Il portiere del Napoli è pronto a rimettersi a disposizione di Massimiliano Allegri dopo il problema muscolare che lo ha costretto a fermarsi nelle ultime due partite. L'obiettivo è completare il recupero nel corso della settimana e riprendersi una maglia da titolare sabato contro il Frosinone. A fare il punto sulle condizioni dell'estremo difensore azzurro è Il Corriere dello Sport, che dedica un passaggio al suo possibile rientro: "Sta per rimettersi i guantoni, Alex Meret, e vede la porta di nuovo vicina. Questa è la settimana del ritorno in gruppo per essere titolare sabato contro il Frosinone".

Meret verso il recupero: il Napoli prepara il ritorno del portiere

Meret era stato costretto a fermarsi dopo la gara di Champions League contro l'Arsenal a causa di una lesione di basso grado dell'adduttore lungo della coscia sinistra. Un problema che lo aveva obbligato a lasciare il campo a Milinkovic-Savic. Il quotidiano sottolinea come l'attesa sia ormai vicina alla conclusione: "Ormai ci siamo, manca poco. E se tutto andrà bene, secondo programma, Meret alla prossima tornerà al suo posto".