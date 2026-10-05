McTominay, domani il giorno della verità: attesa per l'idoneità e il ritorno in gruppo

Scott McTominay si prepara a un passaggio fondamentale nel percorso di recupero. Domani gli accertamenti per ottenere l'idoneità.

Giornata decisiva in arrivo per Scott McTominay. Come scrive Il Roma, domani il centrocampista del Napoli si sottoporrà agli accertamenti necessari per ottenere l'idoneità sportiva e, in caso di esito positivo, potrà finalmente tornare a lavorare con i compagni. "Il suo avvio di stagione si è praticamente fermato dopo appena due giornate. McTominay ha raccolto soltanto 146 minuti contro Genoa e Como prima dello stop, lasciando Massimiliano Allegri senza uno dei giocatori più difficili da sostituire per caratteristiche". Il suo recupero permetterebbe agli azzurri di ritrovare forza fisica, inserimenti e quella presenza verticale che è spesso mancata nel collegamento tra centrocampo e attacco.

Allegri aspetta McTominay: più soluzioni anche per Hojlund

Il ritorno dello scozzese potrebbe aiutare anche Rasmus Hojlund, spesso costretto ad allontanarsi dalla porta o a rimanere isolato tra i difensori. Il quotidiano sottolinea inoltre la duttilità tattica di McTominay, utilizzabile sia nel 4-3-3 sia nell'eventuale 3-4-2-1 studiato da Allegri: "Da mezzala può inserirsi con continuità, riempire l'area e diventare un riferimento aggiuntivo sulle azioni sviluppate dalle corsie". Prima, però, servirà il via libera degli esami del 6 ottobre: un responso atteso con grande attenzione da Allegri, che potrebbe così recuperare uno dei giocatori più importanti per gli equilibri della squadra.