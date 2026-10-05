L'infortunio di Meret non cambia le gerarchie in porta: Allegri ha già deciso

Buone notizie per Massimiliano Allegri in vista di Napoli-Frosinone. Alex Meret è pronto a tornare in gruppo e sabato dovrebbe riprendersi il posto.

Alex Meret vede finalmente il traguardo dopo lo stop per infortunio. Il portiere del Napoli, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, sarà regolarmente a disposizione di Massimiliano Allegri per la sfida di sabato sera contro il Frosinone al Maradona. L'ex Udinese e Spal è pronto a tornare in gruppo nel corso della settimana e, se il programma di recupero verrà rispettato, riprenderà il posto da titolare tra i pali al posto di Vanja Milinkovic-Savic.

Meret torna dopo due gare saltate

"Sta per rimettersi i guantoni, Alex Meret, e vede la porta di nuovo vicina. Questa è la settimana del ritorno in gruppo per essere titolare sabato contro il Frosinone", scrive il quotidiano. Il portiere ha saltato due partite consecutive dopo la lesione di basso grado dell'adduttore lungo della coscia sinistra rimediata contro l'Arsenal lo scorso 9 settembre. In quella gara Meret era stato protagonista di un ottimo primo tempo prima di arrendersi al problema fisico e lasciare il posto a Milinkovic-Savic. Ora il rientro è sempre più vicino.