Favasuli, infortunio e tempi di recupero: quando può tornare in campo
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Il possibile rientro è previsto intorno alla metà di novembre, in coincidenza con la seconda sosta dedicata alle Nazionali.
Il punto sulle condizioni di Costantino Favasuli, fermatosi per infortunio durante gli impegni con la nazionale Under 21. Secondo le previsioni del quotidiano, il terzino del Napoli dovrebbe restare ai box per almeno un mese e mezzo, costringendo Massimiliano Allegri a rinunciare a una pedina preziosa per duttilità e soluzioni tattiche. A fare il punto è la Gazzetta dello Sport.
Favasuli, infortunio e tempi di recupero: quando può tornare con il Napoli
Il possibile rientro è previsto intorno alla metà di novembre, in coincidenza con la seconda sosta dedicata alle Nazionali. Favasuli potrebbe quindi tornare a disposizione per Napoli-Torino del 21 novembre oppure, pochi giorni più tardi, per Napoli-Manchester City del 24 novembre. Un'altra possibile data è quella di Sassuolo-Napoli, in programma il 29 novembre.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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