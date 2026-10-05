Rrahmani, il leader silenzioso: rinnovo fino al 2029 e difesa nelle sue mani
Amir Rrahmani resta il punto fermo della difesa del Napoli. Il centrale azzurro ha disputato tutte le prime cinque partite della stagione senza saltare neppure un minuto e si prepara a legarsi ulteriormente al club con un rinnovo di contratto fino al 2029, ormai definito e in attesa dell'annuncio ufficiale.
Rrahmani-Napoli, rinnovo fino al 2029: il difensore resta il leader della retroguardia
Come si legge in un pezzo de La Gazzetta dello Sport, "Rrahmani rimane il leader della difesa azzurra, cinque su cinque, 450 minuti su 450", numeri che confermano la centralità del difensore nelle scelte di Massimiliano Allegri.
Arrivato nel 2020, Rrahmani ha conquistato progressivamente spazio e autorevolezza fino a diventare, secondo il quotidiano, "un leader silenzioso". Una certezza anche davanti ai possibili cambiamenti tattici studiati dall'allenatore: "Che il Napoli giochi a quattro o che si metta a tre, per lui non fa differenza".
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