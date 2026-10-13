Allegri in Champions, Gazzetta: "Spesso difensivo, ma stasera deve vincere"

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Villarreal-Napoli, la Gazzetta analizza gli spagnoli: squadra a metà classifica ma pericolosa, Allegri cerca identità e punti

Il Villarreal non sta incantando: in Liga è a metà classifica e ha perso quattro partite su otto. Eppure gli spagnoli hanno pareggiato in casa dell’Atletico e sono caduti solo per 0-1 sabato al Bernabeu, in una gara in cui il pubblico fischiava il Real in difficoltà contro un palleggio delizioso e un contropiede pericolosissimo. Una squadra dai due volti, capace di fare male anche ai grandi, e per questo da non sottovalutare. In Champions i gialli hanno debuttato con un ko a Dortmund e, come il Napoli, sconfitto in casa dall’Arsenal, hanno urgenza di punti.

Allegri e la ricerca dell’identità

Per Allegri, scrive la Gazzetta dello Sport, non è una partita facile. Spesso, nelle trasferte europee, il tecnico ha indossato l’abito più difensivo, ma stavolta il Napoli ha bisogno di qualcosa in più. Uscire dal La Cerámica con un risultato positivo, e soprattutto con una prestazione convincente, sarebbe utilissimo nella ricerca di quell’identità intravista finalmente sabato contro il Frosinone. Gli azzurri arrivano in Spagna con la volontà di dare continuità al 3-0 del Maradona, ma anche con la consapevolezza di affrontare un avversario affamato, che davanti al proprio pubblico cercherà di interrompere un digiuno europeo che dura da oltre quattro anni.