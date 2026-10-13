Sorpresa Lang: potrebbe giocare in un ruolo inedito col Villarreal

Sorpresa Lang: potrebbe giocare in un ruolo inedito col VillarrealTuttoNapoli.net
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Oggi alle 11:50Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino
Napoli-Villarreal, ballottaggio in attacco: Lang o Giovane accanto a Højlund. La Gazzetta apre alla sorpresa dell’olandese

La Gazzetta dello Sport si concentra sull’impegno del Napoli in Champions League contro il Villarreal e sulla scelta di Max Allegri di cambiare assetto di gioco. Secondo il quotidiano, accanto all’inamovibile Rasmus Højlund sarebbe aperto un ballottaggio per il ruolo di seconda punta. Il tecnico azzurro sembra intenzionato a ridisegnare l’attacco, passando a un sistema con due attaccanti dopo il 3-4-3 visto sabato contro il Frosinone, in una serata europea in cui servono soluzioni diverse per sorprendere gli spagnoli.

Lang seconda punta, la sfida con Giovane

Non è escluso che la sorpresa possa essere Noa Lang, schierato nel ruolo di seconda punta accanto all’ex United, in una posizione inedita per l’olandese, che nasce come laterale offensivo di sinistra. L’ex Psv si gioca una maglia con Giovane, autore sabato sera dell’assist a De Bruyne nel match con il Frosinone. Due profili diversi per caratteristiche: Lang porta velocità e capacità di creare superiorità, mentre il brasiliano garantisce maggiore presenza in area e il vantaggio di un recente ingresso positivo. La scelta di Allegri, dunque, resta aperta fino all’ultimo e verrà sciolta soltanto a ridosso del fischio d’inizio.