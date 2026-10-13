Formazione Napoli, Gazzetta: "Allegri pronto a fare retromarcia"

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Napoli, ritrovato l’equilibrio di Allegri? La difesa a tre convince dopo il 3-0 al Frosinone e il De Bruyne ritrovato

Il Napoli ha finalmente ritrovato l’aureo equilibrio allegriano tornando alla difesa a tre? Tanti indizi lasciano pensare che Allegri non farà retromarcia, dopo il 3-0 al Frosinone, una squadra che fin qui aveva fatto sudare la Juve e messo al tappeto il Como. Può darsi che la sosta non sia stata un bene per Alvini, ma per Allegri sì. Intanto è tornato il De Bruyne vero, quello che ha fatto girare la testa all’Italia ma che in campionato si era nascosto chissà dove. La squadra, poi, si è risistemata, è il caso di dirlo, nel 3-4-2-1 o 3-5-2 che il tecnico sente ormai suo.

Dal 3-5-2 di Conte alla sicurezza della linea a tre

Un ritorno che ha un sapore antico, come osserva La Gazzetta dello Sport. Quando nel 2014 Allegri sostituì Conte alla Juventus, ereditando proprio il 3-5-2, si disse che sarebbe stata una rivoluzione tattica. D’altra parte Conte non era l’integralista del 4-2-4? Il tempo ha mostrato che il tecnico livornese, cambiando, trova sicurezza proprio nel proteggersi con tre difensori. A volte persino troppo, come spiegano il suo ciclo-bis in bianconero e l’anno finito male al Milan. Resta da capire se il Napoli potrà trovare nel nuovo assetto la continuità che finora è mancata, a partire dalla sfida europea di stasera con il Villarreal.