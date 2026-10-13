Novità per il nuovo stadio, De Laurentiis incontra i vertici Q8: novità e dettagli

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De Laurentiis va avanti per la sua strada e lavora per la costruzione di un nuovo stadio a Napoli

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, dopo aver ricevuto il Collare d’Oro a Roma, si sarebbe diretto nella sede partenopea della Kuwait Petroleum Italia per un incontro operativo decisivo sull’area delle ex raffinerie di San Giovanni a Teduccio, dove dovrebbe sorgere il nuovo stadio di proprietà. Lo scrive Il Mattino. Al tavolo erano presenti l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, l’architetto e urbanista Bruno Discepolo, il consulente legale di Q8 Marco Di Lello, l’ex preside di architettura Michelangelo Russo e Carolina Zavanella, CEO dello studio Gau Arena, incaricato di realizzare il progetto. Le parti contano di definire il quadro complessivo entro la fine dell’anno.

Stadio da 70.000 posti, in ultimazione costi e perimetro

In fase di ultimazione sono la stima dei costi al metro quadro e il perimetro definitivo dell’intervento, che dovrà tenere conto anche delle opere di bonifica del terreno. Il progetto prevede una struttura moderna da 70.000 spettatori, dotata di skybox all’avanguardia, ampie aree parcheggio, parchi pubblici e una viabilità completamente rinnovata. Un intervento che punta a trasformare l’intera zona e a dare al Napoli un impianto all’altezza delle ambizioni della società. L’area di San Giovanni a Teduccio si confermerebbe dunque quella scelta dal patron azzurro per la realizzazione dell’opera, che resta uno dei dossier più attesi dalla tifoseria.