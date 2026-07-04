Mercato a rilento? Retroscena Allegri: considera la rosa del Napoli già di qualità
Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, Massimiliano Allegri ha espresso il proprio giudizio sull'attuale rosa del Napoli. Il nuovo tecnico azzurro si è detto soddisfatto della qualità complessiva della squadra a sua disposizione, ritenendola già all'altezza per competere ai massimi livelli in Italia e per ben figurare anche in Europa. Qualcosa, però, andrà comunque rivisto e corretto in vista della prossima stagione.
Difesa Napoli: da Di Lorenzo a Beukema, tutti i nomi a disposizione di Allegri
Sulla fascia destra il Napoli può contare su Di Lorenzo e Mazzocchi, con Spinazzola come eventuale soluzione adattabile. Nel reparto centrale della difesa, invece, Allegri ha a disposizione Rrahmani, fresco di rinnovo contrattuale, Buongiorno, Rafa Marin e Marianucci, appena rientrati dai prestiti rispettivamente al Villarreal e al Torino, oltre a Beukema, arrivato un anno fa con un investimento da 32 milioni di euro.
Calciomercato Napoli: prima le cessioni, poi i nuovi acquisti
Come sottolinea il quotidiano, saranno proprio le cessioni a dare il via alle operazioni in entrata per il calciomercato Napoli. La rosa attuale, giudicata comunque valida da Allegri, dovrà essere necessariamente sfoltita per fare spazio ai rinforzi individuati dalla dirigenza azzurra in vista della prossima stagione.
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