Juan Jesus ringrazia Conte: "Mi ha allungato la carriera di 3 anni"

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In un passaggio della lettera di addio di Juan Jesus al Napoli, i ringraziamenti a Conte non sono mancati con una bella dedica.

Juan Jesus ha ufficialmente salutato il Napoli con una lunga lettera sulle pagine de il Mattino. In un estratto delle parole del brasiliano, i ringraziamenti a mister Conte non sono mancati con diverse belle parole per il tecnico leccese ed il suo staff:

"Un GRAZIE speciale a Mister Conte, perché mi ha allungato la carriera di almeno tre anni. La sua fame di vittorie e la sua passione per il lavoro mi hanno insegnato ancora di più a non mollare mai. Sei un vero condottiero vincente. Con il suo staff abbiamo creato un bel legame: GRAZIE Elvis, Gianluca, Stello, Peppe e prof Coratti".