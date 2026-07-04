Nuovo ct Italia, Mancini resta davanti a Conte: in arrivo la decisione di Malagò

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Antonio Conte attende la scelta definitiva della Figc sul nuovo commissario tecnico della Nazionale, con Roberto Mancini in vantaggio

Antonio Conte attende la decisione di Luciano Malagò sul nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Come racconta questa mattina il Corriere della Sera, al momento Roberto Mancini sembra in vantaggio per il ruolo, ma l'ex allenatore del Napoli aspetta comunque la parola definitiva della Figc prima di valutare altre strade.

Conte, la panchina dell'Italia resta la priorità: le offerte arabe attendono

Secondo il quotidiano, Conte trascorre le vacanze in Salento in attesa che il telefono squilli: la panchina della Nazionale resta la sua priorità assoluta. Le offerte arabe, economicamente molto lusinghiere, non lo distraggono al momento: tra queste spicca quella dell'Al Ittihad, pronto a mettere sul piatto un contratto da 20 milioni di euro a stagione, un'opzione che Conte potrebbe valutare solo in un secondo momento, qualora la Federazione dovesse orientarsi su Mancini.

Nazionale Italia, la sfida del nuovo ct: Europei e Mondiale dopo tre fallimenti

Al di là delle valutazioni economiche, per Conte la vera questione riguarda il giusto riconoscimento della competenza e dell'esperienza richieste al prossimo commissario tecnico. Chi guiderà l'Italia avrà infatti una responsabilità enorme dopo tre fallimenti consecutivi: centrare la qualificazione agli Europei prima e al Mondiale poi.