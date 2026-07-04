Staff di Allegri quasi al completo: spunta un figlio d'arte. Novità sul modulo

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Prende forma il gruppo di lavoro di Allegri sulla panchina azzurra, con una sorpresa tra i collaboratori. Intanto filtrano le prime indicazioni sul modulo

Un anno fa Massimiliano Allegri aveva già sfiorato la panchina del Napoli, pronto a raccogliere l'eredità di Antonio Conte prima che il tecnico salentino decidesse di restare in azzurro. L'appuntamento è stato solo rimandato: l'allenatore livornese sarà ufficialmente presentato il 14 luglio al Teatro San Carlo, il teatro dell'opera più antico del mondo, in una cornice che promette di essere all'altezza del prestigio di quel palcoscenico.

Chi sono i membri dello staff di Allegri: da Landucci a Maran jr

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, lo staff tecnico che affiancherà Allegri al Napoli è ormai quasi definito. Al fianco del tecnico ci sarà il fedelissimo vice Marco Landucci, insieme al responsabile dei preparatori atletici Simone Folletti e al preparatore dei portieri Alessandro Borri. Completano il gruppo i collaboratori Nicola Magnanelli e, probabilmente, Filippo Maran, figlio d'arte di Rolando Maran. La lista definitiva dello staff sarà resa nota a breve.

Modulo Napoli 2026-2027: si va verso il 4-3-3

Sul fronte tattico, l'idea di partenza di Allegri per il nuovo Napoli sarebbe il 4-3-3, lo stesso modulo utilizzato nell'ultima stagione. C'è comunque tempo per testarlo sul campo durante la preparazione estiva, prima di eventuali aggiustamenti in vista dell'esordio in campionato.