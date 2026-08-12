Allegri, dopo la festa di compleanno è arrivato il primo regalo sul mercato

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Il primo regalo è Costantino Favasuli, operazione ormai definita, mentre il secondo potrebbe essere Benoit Badiashile, sempre più vicino agli azzurri

Il Corriere dello Sport racconta il compleanno di Massimiliano Allegri, tecnico del Napoli, che ieri ha festeggiato 59 anni all’Aqua Montis tra torta, brindisi e una serie di importanti novità arrivate anche dal mercato. Il primo regalo è Costantino Favasuli, operazione ormai definita, mentre il secondo potrebbe essere Benoit Badiashile, sempre più vicino agli azzurri. A completare i motivi per festeggiare c’è anche il rinnovo di Giovanni Di Lorenzo, destinato a restare capitano del Napoli fino al 2030.

Favasuli primo rinforzo per il Napoli

All’appello, però, manca ancora la possibile grande sorpresa per completare l’attacco: Gabriel Jesus. Il brasiliano rappresenta la metaforica ciliegina sulla torta del mercato azzurro, anche se per il momento non ci sono ancora le condizioni per affondare il colpo. «È in frigo, conservata sottovuoto per il momento giusto. Quando e se sarà possibile, Allegri sarà ben lieto di festeggiare un'altra volta», scrive il quotidiano a proposito del possibile assalto all’attaccante dell’Arsenal.