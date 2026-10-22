Roma, il gol è un affare di squadra: il dato è incredibile, Gasp fa meglio dell'Inter

La Roma arriva alla sfida col Napoli con undici marcatori differenti in stagione. Malen domina con nove reti, ma il gol arriva praticamente da ogni reparto.

Non soltanto gli attaccanti. La Roma di Gian Piero Gasperini ha trasformato il gol in un affare collettivo e, dopo la rete realizzata da Molina contro lo Slovan Bratislava, sono diventati 11 i marcatori diversi nelle prime dieci partite stagionali. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il grande trascinatore resta Donyell Malen, già autore di nove reti. Alle sue spalle, però, il contributo è distribuito tra praticamente tutti i reparti: Pisilli, Koné, Soulé ed Hermoso hanno segnato due gol a testa, mentre Lulli, Mora, Cristante, De Roon, Castro e Molina sono a quota uno.

Roma con più marcatori diversi dell'Inter

La capacità di trovare il gol attraverso tanti interpreti può diventare un'arma importante anche in vista della sfida del Maradona contro il Napoli, soprattutto considerando le assenze che riducono le alternative offensive di Gasperini. Il dato assume ancora maggiore rilevanza allargando il confronto a tutte le competizioni: con 11 giocatori differenti già a segno, la Roma precede anche l'Inter, ferma a dieci marcatori diversi. Malen resta il principale terminale offensivo, ma il sistema giallorosso ha già prodotto reti attraverso gli inserimenti dei centrocampisti e il contributo dei difensori. Un'altra caratteristica alla quale il Napoli dovrà prestare particolare attenzione sabato al Maradona.