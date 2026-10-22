McTominay e De Bruyne brillano insieme: spunta un segreto dietro la scelta di Allegri

Analisi sulla crescita del centrocampo del Napoli contro il Bodo: decisivo il ritorno di Anguissa per liberare McTominay e favorire l'intesa con De Bruyne.

"Finalmente, a 14 mesi dal suo arrivo, De Bruyne e McTominay hanno saputo brillare insieme, in contemporanea". Parte da qui l'analisi de Il Mattino sul centrocampo del Napoli visto contro il Bodo/Glimt. Ma secondo il quotidiano il vero segreto è un altro: "Nessuno dei due, piuttosto il rientro di Zambo Anguissa, più prezioso di quanto ci si possa aspettare. Le caratteristiche del calciatore numero 99 in questo Napoli non le ha nessun altro". La presenza dal primo minuto del camerunese ha permesso ad Allegri di tornare al 4-3-3 e soprattutto di restituire a Scott McTominay la sua posizione ideale.

McTominay torna mezzala e trova una doppietta? Nulla di strano

Il quotidiano individua proprio nella posizione dello scozzese una delle chiavi della vittoria: "McTominay torna mezzala e stranamente trova una doppietta? No, non c'è nulla di strano. E lo spiegano anche i due gol segnati: due transizioni, due sfondamenti, due corse dall'indietro in avanti a cercarsi uno spazio". Funziona anche l'intesa con gli altri uomini offensivi: "Quella con Kdb è automatica e di classe, quella con Politano seppe portare a uno scudetto un anno e mezzo fa". Una combinazione che ha restituito al Napoli il miglior McTominay: "Nulla di magico, solo il calcio nella sua più pura essenza".