Rinnovo McTominay, Tuttosport: "L'agente chiede 10mln a stagione", la risposta di ADL
Mentre Scott McTominay si appresta a vivere le ore cruciali dell'intervento di ablazione in Inghilterra per superare l'aritmia benigna, la dirigenza del Napoli lavora sotto traccia sul fronte contrattuale per il centrocampista scozzese. Legato al club azzurro con un accordo in scadenza a giugno 2028 e un ingaggio attuale da 4,4 milioni a stagione, il classe '96 è finito al centro di un delicato intreccio di mercato per il prolungamento, propedeutico a blindare la colonna del centrocampo azzurro per gli anni a venire. Lo riporta Tuttosport.
La forbice tra domanda e offerta: la linea del club fino al 2030
Le trattative con l'entourage del giocatore registrano attualmente una significativa distanza tra le parti. La prima richiesta avanzata dall'agente del calciatore si attesta sui 10 milioni di euro netti a stagione fino al 2030: cifre considerate decisamente fuori parametro dal presidente Aurelio De Laurentiis. La proprietà partenopea ha tuttavia manifestato la volontà di compiere un importante sforzo economico ponendo sul piatto un ritocco sostanzioso fino a 7 milioni annui. Resta da capire se questa proposta riuscirà a trovare il gradimento dello scozzese o se serviranno ulteriori rilanci.
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