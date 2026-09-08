Due ko di fila, ma ADL non è preoccupato: la posizione del patron del Napoli

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De Laurentiis blinda Allegri: "Nessuna ansia per i ko, la vera stagione parte a ottobre"

In casa Napoli il bilancio dell'inizio di stagione resta sotto monitoraggio dopo le battute d'arresto rimediate con Como e Inter, ma ai piani alti del club la serenità rimane totale. Secondo quanto rivelato da Il Mattino, il presidente Aurelio De Laurentiis ha voluto rassicurare direttamente Massimiliano Allegri, facendogli sapere di non essere minimamente allarmato per i due passi falsi consecutivi. Una presa di posizione netta e distensiva per tutelare il lavoro del tecnico livornese in vista dell'imminente debutto europeo contro l'Arsenal.

Fiducia al progetto e attesa per i rientri chiave

La filosofia della proprietà partenopea poggia sulla consapevolezza del percorso: De Laurentiis ha infatti ribadito la necessità di avere pazienza, fissando la data chiave verso la fine di ottobre per vedere il reale potenziale della squadra. Una tempistica che coincide con il completamento del rodaggio dei nuovi innesti e, soprattutto, con il rientro a pieno regime dei pezzi da novanta attualmente ai box, Scott McTominay su tutti. Una mossa di leadership mirata a compattare l'ambiente e togliere pressioni alla squadra prima di scendere in campo al Maradona.