Confronto Allegri-Napoli: dialogo coi calciatori dopo l'Inter, il retroscena

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Incrocio Champions: Allegri alza la voce a Castel Volturno dopo i ko con Como e Inter

Il campanello d'allarme suonato nelle ultime uscite ha spinto Massimiliano Allegri a cambiare marcia nel dialogo con la squadra. Come sottolineato da La Repubblica, il tecnico livornese — che fino a questo momento aveva mantenuto toni sempre pacati ed equilibrati — ha deciso che "ogni limite ha una pazienza", citando Totò per definire il cambio di rotta necessario nell'ambiente azzurro. Le due sbandate consecutive incassate tra la sfida con il Como e il doloroso 3-2 di San Siro contro l'Inter impongono una sterzata immediata per evitare pericolosi sbandamenti d'inizio stagione.

L'analisi degli errori e il patto per l'Arsenal

A Castel Volturno è andato così in scena un confronto dai toni franchi e costruttivi tra l'allenatore e il gruppo. Sotto la lente d'ingrandimento dello staff tecnico sono finiti sia le disattenzioni dei singoli sia i difetti di assetto tattico emersi nell'ultimo quarto di gara a Milano, compreso il progressivo abbassamento del baricentro. Un momento di analisi fondamentale per serrare i ranghi in vista dell'imminente e affascinante debutto in Champions League contro l'Arsenal al Maradona, dove serviranno la massima concentrazione e zero margini di errore.