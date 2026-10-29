Allegri e Napoli show, Corsera: "Addio corto muso! Ormai è un affare dimenticato"

Napoli, 4-1 a Monza: per Scozzafava gli azzurri non perdono la bussola nemmeno dopo l’infortunio di Lobotka. “Corto muso dimenticato”

Undici gol nelle ultime tre partite: è il dato da cui parte Monica Scozzafava sul Corriere della Sera per commentare il 4-1 del Napoli a Monza. La giornalista si chiede con una battuta se i detrattori di Allegri continueranno a parlare di “blocco basso”, dopo una settimana in cui gli azzurri hanno segnato a ripetizione, tra il 4-3 al Bodo/Glimt, il 3-3 con la Roma e il poker in Brianza. Un’attenuante c’è: l’avversario era il Monza, che ha “tantissima energia ma non altrettanta qualità”, ma il Napoli ha comunque dato una risposta seria in un momento di difficoltà.

“Il Napoli non perde la bussola”: la reazione dopo lo stop di Lobotka

Secondo il quotidiano, la squadra ha saputo reagire anche nei momenti più complicati, come l’infortunio serio di Lobotka dopo circa un quarto d’ora dal fischio d’inizio. Il Napoli cala il poker e “riesce a non perdere la bussola”, confermando la buona prestazione già offerta con la Roma. Un segnale di maturità in una fase di stagione segnata da infortuni e rotazioni obbligate, con il tecnico squalificato e in tribuna e il vice Landucci in panchina. La perdita del regista slovacco resta però un’incognita pesante in vista dello scontro diretto con la Juventus e della trasferta di Oporto.

Politano e Olivera sprecano, ma il “corto muso” è dimenticato

Scozzafava chiude con una riflessione sui gol: Politano e Olivera sprecano in avvio, ma alla fine le reti sono quattro, e “il corto muso è un affare ormai dimenticato”. Una chiusura che, secondo il Corriere della Sera, sintetizza il cambio di passo di una squadra che ha ritrovato concretezza e qualità offensiva senza snaturarsi, a tre giorni dalla sfida con i bianconeri.