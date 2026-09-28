Allegri pensa alla difesa a tre: possibile svolta tattica

Massimiliano Allegri potrebbe cambiare ancora volto al suo Napoli e affidarsi alla difesa a tre

Massimiliano Allegri potrebbe cambiare ancora volto al suo Napoli e affidarsi alla difesa a tre. È questa l'ipotesi rilanciata da La Repubblica, secondo cui il tecnico azzurro starebbe valutando una soluzione tattica che conosce molto bene e che ha utilizzato più volte nel corso della sua lunga esperienza alla Juventus. In questo avvio di stagione Allegri ha alternato principalmente il 4-3-3 e il 4-2-3-1, senza però riuscire a individuare definitivamente l'assetto ideale per la squadra. Da qui la possibilità di una nuova svolta: inserire un difensore in più, rinunciando a un centrocampista.

Allegri studia il nuovo Napoli: ritorno alla difesa a tre?

L'idea sarebbe quella di schierare il Napoli con tre centrali, mantenendo però due giocatori offensivi alle spalle di Rasmus Hojlund. Una soluzione che consentirebbe ad Allegri di modificare gli equilibri della squadra senza lasciare troppo isolato il centravanti danese. La difesa a tre, del resto, non rappresenterebbe una novità assoluta neppure per il gruppo azzurro. Un sistema simile era stato utilizzato già nella scorsa stagione da Antonio Conte. Allegri potrebbe dunque ripartire da quella struttura, adattandola alle caratteristiche della rosa attuale e alle proprie esigenze tattiche.