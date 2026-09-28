Italia, Mancini rivoluziona la squadra: le possibili scelte per la Turchia

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Oggi alle 09:30Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

L’Italia del ct Roberto Mancini torna in campo questa sera per affrontare la Turchia nella seconda giornata di Nations League. Dopo la sconfitta rimediata venerdì scorso a Roma contro il Belgio, il commissario tecnico azzurro è pronto ad apportare diverse novità alla formazione iniziale. Secondo quanto anticipato dal Corriere dello Sport, davanti a Donnarumma dovrebbe essere confermata la difesa a quattro, ma con Kayode al posto di Di Lorenzo sulla corsia destra. Al centro spazio alla coppia Scalvini-Bastoni, mentre Calafiori agirà sulla fascia sinistra.

Italia-Turchia, Mancini cambia: Vergara torna in panchina

A centrocampo il ct dovrebbe affidarsi a Fagioli, Tonali e Frattesi. Cambia anche il reparto offensivo, dove il tridente sarà composto da Cambiaghi, Pio Esposito e Raspadori. Torna tra le alternative anche Antonio Vergara: il calciatore, finito in tribuna contro il Belgio per scelta tecnica, questa sera partirà dalla panchina.