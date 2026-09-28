Rinnovi delicati: i casi spinosi di Anguissa e McTominay

Rinnovi delicati: i casi spinosi di Anguissa e McTominayTuttoNapoli.net
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Oggi alle 10:15Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

La Repubblica fa il punto sulla situazione contrattuale di Frank Anguissa e Scott McTominay, due pedine fondamentali del centrocampo del Napoli. Secondo il quotidiano, al momento i rinnovi dei due calciatori rappresenterebbero situazioni tutt'altro che semplici da gestire. Il rischio per il club azzurro sarebbe quello di registrare nuovi passi indietro sul fronte dei prolungamenti contrattuali, rivivendo dinamiche già viste negli ultimi anni con alcuni protagonisti poi arrivati alla separazione dal Napoli.

Anguissa-McTominay, rinnovi da discutere

Il quotidiano richiama, in particolare, i precedenti di Zielinski, Kvaratskhelia, Osimhen e Fabian Ruiz. Per il Napoli, dunque, quello dei rinnovi di Anguissa e McTominay potrebbe diventare uno dei dossier più delicati dei prossimi mesi.