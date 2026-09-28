Come giocherebbe il Napoli con il 3-5-2

Come giocherebbe il Napoli con il 3-5-2TuttoNapoli.net
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Oggi alle 10:30Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

Massimiliano Allegri pensa al cambio modulo come possibile alternativa per il suo Napoli: “Il modulo potrebbe essere un'opportunità per due giocatori finora utilizzati poco: Sam Beukema e Benoit Badiashile” sottolinea l’edizione odierna di Repubblica.

Allegri, idea 3-5-2 dopo la sosta

Sulle corsie, spazio per Matteo Politano, già impiegato in quel ruolo durante la gestione Conte, oppure Costantino Favasuli. A sinistra, invece, le alternative sono Leonardo Spinazzola e Mathias Olivera. Il piano dunque è quello di ottenere più solidità dietro senza rinunciare ai due giocatori offensivi alle spalle di Hojlund. 