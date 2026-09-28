Lucca, Allegri studia il “nuovo Llorente”: il cambio di modulo può rilanciarlo

La sosta può rappresentare un nuovo punto di partenza per Lorenzo Lucca

La sosta può rappresentare un nuovo punto di partenza per Lorenzo Lucca. L’attaccante del Napoli è alla ricerca di spazio, fiducia e soprattutto gol, e Massimiliano Allegri starebbe studiando nuove soluzioni tattiche per riuscire a sfruttarne maggiormente le caratteristiche. La Gazzetta dello Sport sottolinea come nella carriera di Allegri non siano mancati centravanti con una struttura fisica importante, utilizzati come riferimento offensivo. Il quotidiano propone così un paragone suggestivo: «Lucca potrebbe diventare per Max una specie di nuovo Llorente».

Lucca con Neres per il rilancio

Le caratteristiche non sono esattamente le stesse. Lo spagnolo disponeva di una qualità tecnica superiore, ma Lucca può mettere a disposizione del Napoli centimetri, forza fisica, presenza dentro l’area di rigore e disponibilità al sacrificio. Proprio la necessità di sfruttare meglio gli attaccanti sarebbe una delle ragioni che potrebbero spingere Allegri a modificare qualcosa dal punto di vista tattico. Come scrive la Gazzetta dello Sport, l'eventuale cambio di sistema nasce anche dall'esigenza di «garantire a Hojlund – e quindi pure a Lucca – più supporto», evitando che il centravanti rimanga troppo isolato.

Per Lucca potrebbe diventare fondamentale soprattutto avere un giocatore tecnico e imprevedibile nelle vicinanze. Ed è qui che entra in gioco David Neres, anche lui chiamato a ritagliarsi uno spazio maggiore dopo la sosta.

Il precedente più significativo della carriera dell'attaccante italiano resta quello di Udine. Al fianco di Thauvin, Lucca ha vissuto il suo periodo più prolifico, realizzando 23 reti nell'arco di due stagioni. Un'esperienza che potrebbe suggerire ad Allegri la strada per valorizzarlo anche a Napoli.

La Gazzetta apre quindi alla possibilità di una nuova coppia offensiva, con Neres chiamato ad agire vicino al centravanti. «Chissà che non possa ritrovare fiducia e gol proprio con Neres accanto», scrive il quotidiano.