America's Cup, Luna rossa vince le preregate. Il Mattino: "Sarà ancora più bello"
La prima pagina de Il Mattino di oggi, lunedì 28 settembre, celebra il grande spettacolo dell’America’s Cup nelle acque di Napoli. Luna Rossa domina e vince le preregate, regalando alla città una giornata di sport e partecipazione che diventa una sorta di anticipazione dell’appuntamento del 2027.
Il titolo scelto dal quotidiano è “Sarà ancora più bello”, accompagnato dall’immagine di Luna Rossa davanti a Castel dell’Ovo. Il bilancio dell’evento parla di una città protagonista: 250mila visitatori sul lungomare. Il sindaco Gaetano Manfredi sottolinea il valore della manifestazione: «Era una sfida, l’abbiamo vinta. Napoli è un esempio per l’Italia». In primo piano anche il tema della sicurezza, con il prefetto Michele Di Bari che parla di un piano che «ha retto alla grande».
Tra le altre notizie, attenzione al caro carburanti. Nonostante nuovi aumenti, da oggi scatta il tetto dell’Eni e anche Ip annuncia interventi per calmierare i prezzi, con circa 8mila distributori coinvolti.
Spazio importante anche alla Nazionale. Questa sera l’Italia affronta la Turchia a Bursa in Nations League: Mancini lascia a casa dieci calciatori, mentre il giovane Vergara è indicato come possibile debuttante. Il Napoli osserva con particolare interesse il suo talento.
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