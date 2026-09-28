Prima pagina Italia in Turchia, Tuttosport: "Siamo vivi, siamo forti"

La prima pagina di Tuttosport di oggi, lunedì 28 settembre, è dedicata alla Nazionale, chiamata a reagire nella sfida di Nations League contro la Turchia. Il titolo scelto è netto: «Siamo vivi, siamo forti».

A guidare la voglia di riscatto è Sandro Tonali, che difende il gruppo e soprattutto i più giovani: «Attaccate me, non i giovani che patiscono la pressione. Bisogna essere positivi». Il ct Roberto Mancini prepara diversi cambi rispetto alla precedente uscita: Barella dovrebbe riposare, mentre trovano spazio le candidature di Romano e Bastoni.