Prima pagina
Italia in Turchia, Tuttosport: "Siamo vivi, siamo forti"
La prima pagina di Tuttosport di oggi, lunedì 28 settembre, è dedicata alla Nazionale, chiamata a reagire nella sfida di Nations League contro la Turchia. Il titolo scelto è netto: «Siamo vivi, siamo forti».
A guidare la voglia di riscatto è Sandro Tonali, che difende il gruppo e soprattutto i più giovani: «Attaccate me, non i giovani che patiscono la pressione. Bisogna essere positivi». Il ct Roberto Mancini prepara diversi cambi rispetto alla precedente uscita: Barella dovrebbe riposare, mentre trovano spazio le candidature di Romano e Bastoni.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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