Allegri pensa ancora alla difesa a tre: le valutazioni del tecnico

Intanto cresce l'attesa per la sfida di sabato contro il Frosinone allo stadio Diego Armando Maradona, dove si va sempre più verso il tutto esaurito.

Massimiliano Allegri continua a valutare possibili novità tattiche per il suo Napoli in vista della ripresa del campionato. Il tecnico azzurro non ha ancora accantonato l'ipotesi di passare alla difesa a tre, anche se gli ultimi problemi fisici hanno inevitabilmente complicato le sue valutazioni. Come sottolinea Il Corriere dello Sport in un pezzo dedicato alle possibili scelte dell'allenatore, "l'idea della difesa a tre non è del tutto tramontata anche se gli infortuni di Olivera e Favasuli hanno condizionato i suoi piani".

Napoli, difesa a tre ancora possibile: Allegri valuta le alternative in vista del Frosinone

Il calendario particolarmente intenso potrebbe comunque offrire ad Allegri nuove opportunità per sperimentare soluzioni differenti. Il quotidiano evidenzia infatti che "le gare all'orizzonte sono tante, nove in meno di un mese", un periodo nel quale il Napoli sarà chiamato a gestire le energie e a trovare nuove alternative tattiche. Intanto cresce l'attesa per la sfida di sabato contro il Frosinone allo stadio Diego Armando Maradona, dove si va sempre più verso il tutto esaurito.